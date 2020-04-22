Протоієрей РПЦ Агейкін, який закликав не закривати храми на карантин, помер від COVID-19

10223

У Москві від коронавірусу помер 49-річний настоятель кафедрального Богоявленського собору в Єлохові протоієрей Олександр Агейкін, який закликав не закривати храми під час пандемії.

Про його смерть повідомили в Telegram-каналі робочої групи щодо коронавірусу при патріархові, передає Цензор.НЕТ.

"Відійшов до Господа протоієрей Олександр Агейкін, настоятель Богоявленського Єлоховського кафедрального собору в Москві", - йдеться в повідомленні.

Пізніше на сайті РПЦ з'явилося повідомлення, в якому підтверджувалося, що причиною смерті настоятеля став COVID-19.

Також читайте: Коронавірус у Москві вирішили лікувати переливанням крові від перехворілих

"Отець Олександр помер після важкої хвороби від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що Агейкін не раз стверджував, що храми під час пандемії закривати не потрібно, бо "Бог усіх вилікує".

Крім того, три тижні тому він брав участь у церковній службі з предстоятелем РПЦ Кирилом.

Відомо, що Агейкін став першим священнослужителем з підтвердженим коронавірусом, померлим в Москві.