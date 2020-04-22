Протоієрей РПЦ Агейкін, який закликав не закривати храми на карантин, помер від COVID-19

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Протоієрей РПЦ Агейкін, який закликав не закривати храми на карантин, помер від COVID-19

У Москві від коронавірусу помер 49-річний настоятель кафедрального Богоявленського собору в Єлохові протоієрей Олександр Агейкін, який закликав не закривати храми під час пандемії.

Про його смерть повідомили в Telegram-каналі робочої групи щодо коронавірусу при патріархові, передає Цензор.НЕТ.

"Відійшов до Господа протоієрей Олександр Агейкін, настоятель Богоявленського Єлоховського кафедрального собору в Москві", - йдеться в повідомленні.

Пізніше на сайті РПЦ з'явилося повідомлення, в якому підтверджувалося, що причиною смерті настоятеля став COVID-19.

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"Отець Олександр помер після важкої хвороби від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що Агейкін не раз стверджував, що храми під час пандемії закривати не потрібно, бо "Бог усіх вилікує".

Крім того, три тижні тому він брав участь у церковній службі з предстоятелем РПЦ Кирилом.

Відомо, що Агейкін став першим священнослужителем з підтвердженим коронавірусом, померлим в Москві.

Коронавірус і карантин
карантин Москва РПЦ COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+22 Владимир Пономаренко 2f5552a6
Карма она такая! Прилетело шаману!
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22.04.2020 10:34
+18 18c49ed2
Протоиерей РПЦ Агейкин, призывавший не закрывать храмы на карантин, умер от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2216
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22.04.2020 10:35
+17 саша паламарчук
Протоиерей РПЦ Агейкин, призывавший не закрывать храмы на карантин, умер от COVID-19 - Цензор.НЕТ 9183
показати весь коментар
22.04.2020 10:40
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