За добу в РФ зафіксовано понад 5,2 тис. випадків COVID-19, загальна кількість заражених досягла 58 тис.

3586 30
За добу в РФ зафіксовано понад 5,2 тис. випадків COVID-19, загальна кількість заражених досягла 58 тис.

У Росії за добу зафіксовано 5236 нових випадків коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський оперштаб у Telegram.

"За останню добу в Росії підтверджено 5236 нових випадків коронавірусу у 78 регіонах. З них 43,4% не мали клінічних проявів хвороби. Зафіксовано 57 летальних випадків. За добу в Росії повністю одужали 547 осіб", - йдеться в повідомленні.

  • Москва - 2548
  • Московська область - 631
  • Санкт-Петербург - 294
  • Рязанська область - 76
  • Республіка Татарстан - 75
  • Калузька область - 72
  •  Мурманська область - 71
  • Нижньогородська область - 69
  •  Приморський край - 62
  •  Тульська область - 52
  •  Ростовська область - 52
  •  Брянська область - 49
  •  Республіка Дагестан - 46
  •  Республіка Інгушетія - 43
  •  Ленінградська область - 41
  •  Орловська область - 40
  •  Карачаєво-Черкеська Республіка - 39
  •  Смоленська область - 36
  •  Курська область - 34
  •  Республіка Північна Осетія - 34
  •  Удмуртська Республіка - 34
  •  Республіка Мордовія - 30
  •  Пермський край - 29
  •  Тюменська область - 29
  •  Хабаровський край - 29
  •  Кіровська область - 28
  •  Оренбурзька область - 28
  •  Республіка Бурятія - 28
  •  Тверська область - 27
  •  Чуваська Республіка - 27
  •  Новгородська область - 26
  •  Воронезька область - 25
  •  Республіка Башкортостан - 25
  •  Липецька область - 24
  •  Кабардино-Балкарська Республіка - 23
  •  Бєлгородська область - 22
  •  Республіка Марій Ел - 22
  •  Саратовська область - 22
  •  Красноярський край - 22
  •  Республіка Комі - 20
  •  Чеченська Республіка - 20
  •  Краснодарський край - 20
  •  Калінінградська область - 19
  •  Тамбовська область - 18
  • Пензенська область - 16
  •  Новосибірська область - 16
  •  Камчатський край - 15
  •  Володимирська область - 13
  •  Івановська область - 12
  •  Самарська область - 12
  •  Ярославська область - 11
  •  Республіка Калмикія - 11
  •  Ставропольський край - 11
  • Астраханська область - 11
  •  Волгоградська область - 11
  •  Забайкальський край - 11
  •  Свердловська область - 10
  •  Челябінська область - 10
  •  Ульяновська область - 9
  •  Алтайський край - 9
  •  Кемеровська область - 9
  •  Єврейська АО - 9
  •  Костромська область - 7
  •  Вологодська область - 7
  •  Іркутська область - 7
  •  Ханти-Мансійський АО - 6
  •  Томська область - 6
  •  Республіка Адигея - 5
  •  Республіка Саха (Якутія) - 5
  •  Псковська область - 4
  •  Омська область - 4
  •  Чукотський АО - 4
  • Ямало-Ненецький АО - 3
  • Республіка Хакасія - 3
  • Амурська область - 3
  • Архангельська область - 2
  • Магаданська область - 2

Також повідомляється про один випадок захворювання в окупованому Севастополі.

Також читайте: У китайському Харбіні, що межує з РФ, спалах коронавірусу: місто закривають для іногородніх

"Загалом на сьогодні в Росії зареєстровано 57 999 випадків коронавірусу в 85 регіонах. За весь період зафіксовано 513 смертей, одужали 4420 осіб", - повідомили в оперштабі РФ

Коронавірус і карантин
карантин Росія COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11 Серый Вовк
НА 20 можно СМЕЛО УМНОЖАТЬ !!! За сутки в РФ зафиксировано более 5,2 тыс. случаев COVID-19, общее число зараженных достигло 58 тыс. - Цензор.НЕТ 2885
показати весь коментар
22.04.2020 11:05
+11 Маркиз
За сутки в РФ зафиксировано более 5,2 тыс. случаев COVID-19, общее число зараженных достигло 58 тыс. - Цензор.НЕТ 6261
показати весь коментар
22.04.2020 11:08
+8 саша паламарчук
Мало!
показати весь коментар
22.04.2020 11:03
Дивитись коментарі