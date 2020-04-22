Іноземці не мають бути більшістю в наглядових радах держкомпаній, - член наглядової ради "Укрзалізниці" Аудіцкас

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Іноземці не мають бути більшістю в наглядових радах держкомпаній, - член наглядової ради "Укрзалізниці" Аудіцкас

У наглядових радах державних компаній України справді багато іноземців.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав засновник Академії корпоративного управління і член наглядової ради "Укрзалізниці" Адомас Аудіцкас.

"Будь-який член наглядової ради має працювати на інтереси компанії. Плюс наглядова рада має створюватися так, щоб вона відповідала викликам і потребам компанії. Як приклад наведу "Миронівський хлібопродукт". У його наглядовій раді 9 осіб, 6 із них іноземці. МХП став чемпіоном в Україні і Європі у своєму напрямку й у нього є амбіції стати глобальним чемпіоном. Акціонери компанії вирішили, що їм така наглядова рада допоможе.

Це правда, що в Україні в наглядових радах держкомпаній багато іноземців. Коли їх призначали, то керувалися логікою призначати незалежну наглядову раду і було міркування, що іноземці будуть незалежні від політичних cил. Тому склад такий, який є.

Моя особиста думка, що іноземці не мають бути більшістю в наглядових радах. Але я не думаю, що потрібно ухвалювати якийсь закон щодо квот, це буде несерйозно. Просто акціонер (Кабінет Міністрів) може переглянути склад наглядових рад і їх змінити. Це можна робити в будь-який час.

Також читайте: Зарплати чиновників у державних компаніях мають бути близькими до ринку, але точно не бути в топі, - член наглядової ради "Укрзалізниці" Аудіцкас

Повне інтерв'ю з Адомасом Аудіцкасом читайте тут.

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Топ коментарі
+2 Yurii Sliusarchuk
судячи з фамілії то "щирий" українець ...вони що там від своїх "зарплат" зовсім "кришою" поїхали ?
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22.04.2020 11:44
+1 Игорь Карпов
аудицкас мастер аудита
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22.04.2020 11:28
+1 Африкан_Свиридович
А в чому проблема іноземців?

При іноземці Бальчуні Укрзалізниця вперше з часів Кірпи стала прибутковою, а його наступник Кравцов все зіпсував...
І так, хто краще - поляк Бальчун із досвідом роботи в галузі чи українець Сірожа Лещенко???

Головне - мабуть все-таки професіоналізм, а не національність!
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22.04.2020 11:48
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