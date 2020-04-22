Кількість хворих на COVID-19 на Миколаївщині досягла 99, включно із 23 медпрацівниками, - ОДА

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У Миколаївській області зафіксовано 99 випадків захворювання на COVID-19, з них 23 - серед медичних працівників.

Про це повідомляє пресслужба обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 10:00 22 квітня в Миколаївській області зареєстровано 99 підтверджених випадків COVID-19. З них медичних працівників – 23. Виявлено за добу підтверджених випадків – 16", - йдеться в повідомленні ОДА.

Так, з 99 підтверджених випадків інфікування коронавірусом, 9 осіб з м. Миколаїв, 1 особа - з м.Южноукраїнськ; 5 осіб - з м. Первомайськ; 5 осіб - з Арбузинського району; 34 особи - з Вознесенська і Вознесенського району; 43 особи - з Доманівського району; по одній особі в Казанківському та Врадіївському районах.

Загалом в області від наслідків COVID-19 померла одна людина.

Також нагадаємо, що Миколаївська область тривалий час залишалася єдиною областю в Україні, де не було жодного випадку зараження коронавірусом.

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