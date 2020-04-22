Україна не може надавати послуги зі зберігання нафти, - "Укртранснафта"

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Технічні можливості нафтотранспортної системи (НТС) України не передбачають можливості надання послуг зі зберігання нафти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в пресслужбі "Укртранснафти".

"Усе технологічне обладнання нафтотранспортної системи (трубопроводи, резервуарні парки, нафтоперекачувальні станції) було спроєктовано і побудовано з огляду на її основне виробниче завдання - забезпечувати надійне та безперебійне транспортування нафти", - йдеться в повідомленні.

Крім того, можливості зберігання нафти для іноземних компаній на території України не врегульовано на законодавчому рівні. Згідно з нормативно-правовими актами, нафта імпортного походження може бути на території України тільки у двох режимах - імпорт і транзит, зазначили в УТН.

Нагадаємо, раніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що Україна може скористатися тим, що ціни на нафту досягли від'ємного значення, оскільки має значні резервуари для її зберігання.

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