"Біофарма" вироблятиме імуноглобулін з плазми крові тих, хто перехворів на Covid-19, - Єфименко

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Українська фармацевтична компанія "Біофарма" приєдналася до Міжнародного альянсу з розроблення препаратів проти Covid-19. Невдовзі компанія розпочне виготовляти імуноглобулін з плазми крові тих, хто вже перехворів на коронавірус і цілком одужав, адже вона містить антитіла, що допомагають подолати хворобу.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу "Україна".

Президент Biopharma Костянтин Єфименко зазначив, що компанія готова у максимально стислий термін провести комплекс заходів та розпочати виробництво імуноглобуліну. Крім того, наразі вже є домовленість про його спільну розробку та навіть випробування, адже нещодавно Biopharma приєдналась до Міжнародного альянсу зі створення ліків проти Covid-19.

"Я думаю, що за червень-липень ми зберемо необхідний обсяг плазми - 300 літрів, і у серпні виготовимо препарат - наш імуноглобулін, який буде мати великий титр до Covid-19. Імовірно, з вересня-жовтня ми почнемо його постачати до медичних закладів", — заявив Костянтин Єфименко.

Компанія Biopharma — один із десяти найбільших українських виробників фармацевтичної галузі. Вона спеціалізується на препаратах із плазми донорської крові людини. Компанія має шість плазмацентрів по всій Україні, а також інноваційний завод-фракціонатор у Білій Церкві, що не має аналогів у сусідніх країнах. Biopharma входить до холдингової компанії UFuture, засновником якої є підприємець Василь Хмельницький. Загальна вартість допомоги від компаній UFuture та Biopharma складає понад 12 млн грн.