На Харківщині кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом зросла до 84, - ОДА

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У Харківській області станом на ранок 22 квітня лабораторно підтверджено 84 випадки зараження коронавірусом, зокрема 7 - за минулу добу.

Про це повідомив голова облдержадміністрації Олексій Кучер у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"За останню добу в області лабораторно підтверджено 7 нових випадків захворювання на COVID-19 (у жителів Харкова та Зміївського району), а також зареєстровано 13 випадків підозр (також у жителів Харкова та Зміївського району)", - написав Кучер.

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За його словами, ще 4 особи одужали.

Загалом на ранок середи в Харківській області зареєстровано 238 підозр на COVID-19. З них 84 випадки - підтверджено, 55 - спростовано, інші - на стадії перевірки.

Із 84 хворих 7 осіб одужали, 2 жінки померли. 14 осіб, у яких підтверджено діагноз, - медики.

Більшість хворих - жінки (47 осіб). Найбільше випадків підтвердженого COVID-19 зареєстровано в Харкові (41 особа) та Валківському районі області (21 особа). Найбільше випадків захворювань зареєстровано у віковій групі від 41 до 60 (34 особи) і від 21 до 40 років (26 осіб). Найменше - у віковій групі до 20 років (4 випадки). У віковій групі від 61 до 80 років зареєстровано 20 випадків відповідно.

Із 75 хворих на туберкульоз госпіталізовано 46 осіб (в тому числі троє перебувають у реанімації на кисневій підтримці (масці), 29 осіб перебувають на самоізоляції. З підозрою на COVID-19 госпіталізовано 82 особи. 17 перебувають на самоізоляції.

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