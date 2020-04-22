Пам'ятники Леніну залишилися в п'яти селах Одеської області, - ОДА

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У п'яти селах Одеської області досі залишилися пам'ятники Леніну.

Про це повідомили LB.ua в департаменті культури Одеської обласної держадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Пам'ятники є в селах Виноградівка, Городнє, Залізничне, Калчева Болградського району, а також в селі Першотравневе Захарівського району.





"Це останні пам'ятники Леніну в Україні, які стоять у центрах населених пунктів. Місцева влада не реагує ні на які запити. Ми вже писали і на сільські ради, і на поліцію, і на СБУ, і на УІНП [Український інститут національної пам'яті], але все закінчується відписками від місцевих сільрад. Уже майже два роки це питання не вирішується", - розповів керівник ініціативи "Декомунізація. Україна" Вадим Поздняков.

У розпорядженні видання є рішення сходу жителів села Калчева від 2016 року, в якому йдеться про те, що він ухвалив "вулиці не перейменовувати, пам'ятник не демонтувати".

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