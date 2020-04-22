Пам'ятники Леніну залишилися в п'яти селах Одеської області, - ОДА

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Пам'ятники Леніну залишилися в п'яти селах Одеської області, - ОДА

У п'яти селах Одеської області досі залишилися пам'ятники Леніну.

Про це повідомили LB.ua в департаменті культури Одеської обласної держадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Пам'ятники є в селах Виноградівка, Городнє, Залізничне, Калчева Болградського району, а також в селі Першотравневе Захарівського району.

Памятники Леніну залишилися в пяти селах Одеської області, - ОДА 01
Памятники Леніну залишилися в пяти селах Одеської області, - ОДА 02

"Це останні пам'ятники Леніну в Україні, які стоять у центрах населених пунктів. Місцева влада не реагує ні на які запити. Ми вже писали і на сільські ради, і на поліцію, і на СБУ, і на УІНП [Український інститут національної пам'яті], але все закінчується відписками від місцевих сільрад. Уже майже два роки це питання не вирішується", - розповів керівник ініціативи "Декомунізація. Україна" Вадим Поздняков.

У розпорядженні видання є рішення сходу жителів села Калчева від 2016 року, в якому йдеться про те, що він ухвалив "вулиці не перейменовувати, пам'ятник не демонтувати".

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Декомунізація
Ленін Одеська область пам'ятник декомунізація
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Топ коментарі
+6 Чайка Київ
Що там в законі про декомунізацію? Яке покарання? Покрайте за невиконання, і знесіть цей непотріб
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22.04.2020 12:10
+4 Злий Грицько
Мабуть петуховича з симоненком ждуть...
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22.04.2020 12:02
+2 Senator S 01a656ec
Мировую революцию сотворил Лев Троцкий,немецкий Хмырь чЛенин в то время жил в братской Пруссии и жрал Лобстеры в ресторанах Мюнхена и Баден-Бадена.... Памятники Ленину остались в пяти селах Одесской области, - ОГА - Цензор.НЕТ 4186
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22.04.2020 12:02
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