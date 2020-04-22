За добу в Києві виявлено 97 нових випадків COVID-19, загалом 989 осіб захворіли, - Кличко

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За минулу добу ще у 97 киян лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, серед них 10 медиків.

Про це Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 97 осіб. З них - 10 медиків. Загалом у Києві вже 989 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - повідомив він.

Серед захворілих 4 жінки віком від 22 до 83 років і 7 дівчат віком до 17 років. Також 52 чоловіки від 18 до 85 років і четверо хлопців віком до 17 років.

Серед тих, у кого за минулу добу підтвердили COVID-19, також один монах Києво-Печерської лаври та 12 ченців Покровського Голосіївського чоловічого монастиря.

У лікарні Києва госпіталізували 21 пацієнта. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

За минулу добу в Києві одужали 6 осіб. Загалом у столиці виписано 39 киян, які вилікувалися від COVID-19.

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