Голосіївський монастир УПЦ МП закривають на карантин, за добу там виявили 12 випадків COVID-19, - Кличко

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Голосіївський монастир УПЦ МП закривають на карантин, за добу там виявили 12 випадків COVID-19, - Кличко

Покровський Голосіївський чоловічий монастир закривається на карантин, оскільки за минулу добу там виявлено 12 інфікованих коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко.

"Серед тих, у кого за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, - один монах Києво-Печерської лаври та 12 монахiв Покровського Голосiївського чоловiчого монастиря. У цьому монастирі зараз відбувається дезинфекція всіх приміщень. І ми закриваємо його на карантин", - сказав Кличко.

За словами мера Києва, міські служби продовжують роботу з обстеження гуртожитків, підпорядкованих місту, та – в разі необхідності – здійснюють там дезинфекцію.

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Коронавірус і карантин
карантин Київ Кличко монастир COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+19 Leon Renk bcc9a743
ПаРашна церква розсадник зарази і брехні!!!
Зарази!
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22.04.2020 12:16
+13 Envoy
МП - это биологическое оружие .
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22.04.2020 12:17
+12 З нами Бог та Україна
Московитську нечисть сатанинської секти РПЦ-ФСБ геть з України.
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22.04.2020 12:18
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