COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому і Голосіївському районах. КАРТА

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Голосіївський - +15
- Дарницький - +16
- Деснянський - +10
- Дніпровський - +9
- Оболонський - +4
- Печерський - +14
- Подільський - +8
- Святошинський - +10
- Солом'янський - +8
- Шевченківський - +3
Разом з тим, зараз найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 260. При цьому в Солом'янському районі Києва підтверджено 96 випадків коронавірусу, в Дарницькому - 153, в Шевченківському - 83, Голосіївському - 87, Оболонському - 53, Подільському - 45, Дніпровському - 82, Деснянському - 76, Святошинському - 54.