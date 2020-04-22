COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому і Голосіївському районах. КАРТА

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За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Дарницькому і Голосіївському районах.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Голосіївський - +15

- Дарницький - +16

- Деснянський - +10

- Дніпровський - +9

- Оболонський - +4

- Печерський - +14

- Подільський - +8

- Святошинський - +10

- Солом'янський - +8

- Шевченківський - +3

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Разом з тим, зараз найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 260. При цьому в Солом'янському районі Києва підтверджено 96 випадків коронавірусу, в Дарницькому - 153, в Шевченківському - 83, Голосіївському - 87, Оболонському - 53, Подільському - 45, Дніпровському - 82, Деснянському - 76, Святошинському - 54.