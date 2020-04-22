Столична влада розробила першочергові кроки з ослаблення обмежень. Це відбуватиметься поступово, - Кличко

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Влада столиці розробила першочергові кроки з ослаблення обмежень. Це відбуватиметься поступово і з урахуванням розвитку ситуації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"Щодо плану міста. Як я говорив, ми розробили першочергові кроки послаблення обмежень. – Це відбуватиметься поступово і з огляду на розвиток ситуації. Тут ми вивчаємо досвід європейських країн. Де відкривають спочатку невеликі магазини. Поволі знімають обмеження на доступ до публічних закладів та місць. На роботу громадського транспорту. Бо не можна перекреслити непродуманими діями всі зусилля в боротьбі з вірусом! Пом’якшення, ще раз підкреслю, залежатимуть від динаміки захворюваності. Якщо в нас продовжить зростати кількість хворих, - карантин триватиме", - зазначив Кличко.

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Мер столиці також прокоментував ініціативи Міністерства охорони здоров’я щодо подовження карантину до 12 травня і одночасного послаблення обмежувальних заходів. Зокрема, ідею дозволити прогулянки в парках та відкрити бібліотеки.

"МОЗ буде пропонувати уряду пом’якшення. - Але, виходячи із ситуації з розповсюдженням хвороби. Оскільки, як я сказав, пік ми ще не пройшли. Хвороба не йде на спад, - підкреслив Кличко. - Сьогодні є надія на те, що нам таки вдалося втримати ситуацію. Що обмежувальні заходи, які запровадили, дали свій результат. І в нас не буде інфекційного вибуху. Але, говорити про перемогу над пандемією – ще зарано. Тому я й закликаю киян та всіх українців: залишайтеся вдома, бережіть себе та своїх рідних. Ми подолаємо цей виклик тільки якщо будемо дотримуватися правил. І ще раз нагадаю: ми домовилися з представниками конфесій про перенесення поминальних днів на 6 червня. До того доступ на всі кладовища буде обмеженим. Тому не треба туди йти наступними вихідними! ", - наголосив Віталій Кличко.

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