У "Слузі народу" оприлюднили порядок денний позачергового засідання Ради. ДОКУМЕНТ

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Нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Качура оприлюднив порядок денний позачергового засідання Верховної Ради, яке відбудеться в п'ятницю, 24 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Качури в Telegram.

Зокрема, ВР розгляне чотири постанови про скасування голосування за законопроєкт про зміни до Регламенту. Крім того, Рада розгляне постанову про скасування голосування за внесення змін до закону "Про місцеве самоврядування в Україні". Відхилення постанов дозволить розблокувати законопроєкти.







Також нардепи мають намір розглянути законопроєкт №2769 про внесення змін до статті 225 Виборчого кодексу України (щодо розміру грошової застави), №2372 про внесення змін до деяких законів України про безпеку використання ядерної енергії; №2809 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів; №2656 про внесення змін до ЗУ "Про Національне антикорупційне бюро України" про підстави звільнення директора Національного бюро за корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення; та ін.

Крім того, парламентарії розглянуть проєкт постанови №3358 "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених в ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини державного бюджету України".

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