Україну треба підтримувати в умовах тиску Росії, - глава МЗС Польщі Чапутович

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Україну треба підтримувати в умовах тиску Росії, - глава МЗС Польщі Чапутович

ЄС буде послідовно дотримуватися курсу на підтримку України в умовах тиску Росії.

Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович під час відеоконференції в форматі "Групи друзів України в ЄС" за участю міністрів закордонних справ Євросоюзу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тиск на Київ з боку Росії не послаблюється. Необхідно зберігати послідовний курс ЄС на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - підкреслив Чапутович.

Вказуючи на стратегічне значення України для ЄС, міністр наголосив на необхідності збереження постійних політичних контактів з Україною і під час епідемії COVID-19.

Чапутович поінформував про підтримку, яку надає Польща системі охорони здоров’я України.

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Відеоконференція відбулася напередодні засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, під час якого планується обговорити й українську проблематику.

Агресія Росії проти України Допомога Україні
Росія МЗС Польщі Євросоюз Чапутович коронавірус
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Топ коментарі
+4 Who's Here
Тем более сейчас у нас враг не только в кремле, но и на Банковой и в парламенте
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22.04.2020 12:49
+2 Артм Воронцов
в беде познаются друзъя.... Полякам респект!...
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22.04.2020 12:46
+2 aquarius580 .
Всё так. Чапутович представляет силы, которые заинтересованы в создании Балтийско-Черноморского Союза.
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22.04.2020 12:57
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