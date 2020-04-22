У Дніпрі стався конкретний спалах коронавірусу, - Філатов

14139

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що в місті зафіксували спалах коронавірусу. За добу коронавірус підтвердили у 20 осіб.

Про це Філатов написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Дорогі земляки, у мене погані новини. У місті, схоже, стався конкретний спалах COVID-19. За останню добу +20. Було по одному-два на добу, а тепер 20", - зазначив він.

Він нагадав городянам про необхідність дотримуватися карантину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закупівля апаратів ШВЛ, перепрофілювання лікарень, безкоштовні продуктові набори та освячені паски, - Філатов про боротьбу з коронавірусом у Дніпрі