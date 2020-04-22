У Дніпрі стався конкретний спалах коронавірусу, - Філатов

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У Дніпрі стався конкретний спалах коронавірусу, - Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що в місті зафіксували спалах коронавірусу. За добу коронавірус підтвердили у 20 осіб.

Про це Філатов написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Дорогі земляки, у мене погані новини. У місті, схоже, стався конкретний спалах COVID-19. За останню добу +20. Було по одному-два на добу, а тепер 20", - зазначив він.

Він нагадав городянам про необхідність дотримуватися карантину.

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Коронавірус і карантин
Дніпропетровськ карантин Філатов COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+24 Zelya Vsyo
Филатов, надо было не один парашный клоповник с одной стороны окопать, а все, и со всех сторон.
В Днепре произошла конкретная вспышка коронавируса, - Филатов - Цензор.НЕТ 8830
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22.04.2020 12:55
+13 MrC
Из ФСБ МП
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22.04.2020 12:57
+10 Kirillos Kudelinos
Спасибо тварям, которые на пасху в церковь пошли.
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22.04.2020 13:10
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