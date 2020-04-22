У Дніпрі стався конкретний спалах коронавірусу, - Філатов
Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що в місті зафіксували спалах коронавірусу. За добу коронавірус підтвердили у 20 осіб.
Про це Філатов написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Дорогі земляки, у мене погані новини. У місті, схоже, стався конкретний спалах COVID-19. За останню добу +20. Було по одному-два на добу, а тепер 20", - зазначив він.
Він нагадав городянам про необхідність дотримуватися карантину.
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