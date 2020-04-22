У Німеччині вперше дозволили випробувати на людині вакцину проти COVID-19 (оновлено)

3679 10
У Німеччині вперше дозволили випробувати на людині вакцину проти COVID-19 (оновлено)

Німецький Федеральний інститут вакцин і біомедичних препаратів PEI (Інститут Пауля Ерліха) видав перший дозвіл на клінічне тестування вакцини від коронавірусу .

Про це йдеться в повідомленні пресслужби установи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Дозвіл - це результат уважної оцінки потенційного ризику і користі кандидата на тестування", - наголошується в повідомленні.

Тестову вакцину виготовила компанія з міста Майнц Biontech, тепер вона може тестувати її на добровольцях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія запустила в масове виробництво потенційну вакцину проти COVID-19, яка ще не пройшла клінічні випробування

Як зазначає DW, мета перших клінічних випробувань - виявити загальну переносимість компонентів вакцини і її здатність викликати імунну реакцію. Учасниками першого етапу стануть 200 здорових піддослідних віком від 18 до 55 років. На другому етапі планується випробувати вакцину на іншій групі осіб такого ж віку. До неї мають увійти люди з підвищеним ризиком зараження або важким протікання COVID-19, але це стане можливим тільки після аналізу нових даних.

Отриманий BioNTech дозвіл - четвертий у світі, зазначають фахівці інституту, не уточнюючи, де були видані перші три.

Коронавірус і карантин
вакцина Німеччина карантин COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4 Zelya Vsyo
Попросил своего знакомого врача изобрести вакцину против зебилизма. Он спросил, а сколько доз надо? Я ему говорю- примерно 13,5 млн. Он ответил, что лет 5 на это уйдёт как минимум. Я ему говорю- 5 лет Украина с таким развитием событий не выживет... В Германии впервые разрешили испытать на человеке вакцину против COVID-19 - Цензор.НЕТ 722
показати весь коментар
22.04.2020 12:58
+1 Aleksandr Cubik
согласен!!тормозы но слава богу не турки!! В Германии впервые разрешили испытать на человеке вакцину против COVID-19 - Цензор.НЕТ 1390 В Германии впервые разрешили испытать на человеке вакцину против COVID-19 - Цензор.НЕТ 6058
показати весь коментар
22.04.2020 13:04
+1 Zelya Vsyo
До тебя, болезного, мне уж точно дела нет. Плохо, что вас, зебилов, всё ещё так много. В Германии впервые разрешили испытать на человеке вакцину против COVID-19 - Цензор.НЕТ 8304
показати весь коментар
22.04.2020 13:08
Дивитись коментарі