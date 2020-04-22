Поминальні дні через карантин перенесли на 6 червня, - ПЦУ

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Поминальні дні цього року через карантин переносяться на Троїцьку батьківську поминальну суботу (6 червня).

Про це нагадує Православна церква України в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Карантин дещо змінює те, як ми відзначаємо свята і дні пам'яті, проте їх сутність залишається незмінною. Вже через тиждень починаються поминальні дні, коли ми поділяємо радість Христового Воскресіння з рідними, що відійшли в життя вічне. Однак в цьому році в зв'язку з карантином ми зможемо відвідати місця вічного спочинку наших рідних на кладовищі дещо пізніше - на Троїцьку батьківську поминальну суботу (6 червня 2020 року)", - йдеться в повідомленні.

У ПЦУ зазначають, що сенс поминальних днів після Великодня полягає не в пікніках на могилах (що суперечить духу поминальних днів), а в посиленій молитві за близьких.

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