Окупанти активно мінують місцевість на Донбасі, зокрема на потенційних ділянках розведення військ, - розвідка

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Командування російських окупаційних військ продовжує заходи, спрямовані на недопущення стабілізації обстановки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, окупанти встановлюють додаткові мінні поля, у т. ч. на потенційних ділянках розведення військ, у безпосередній близькості до доріг і сільськогосподарських угідь.

Противник здійснює мінування місцевості з використанням заборонених протипіхотних мін ПМН і МОН.

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Крім того, ворог продовжує утримувати на прихованих вогневих позиціях 122-мм гаубиці Д-30 та самохідні артилерійські установки "Гвоздика", з порушенням відстаней відведення важкого озброєння, в районах населених пунктів: Біле (Лутугинський район Луганської області), Бугаївка (Перевальський район, Луганська область), а також поблизу лінії зіткнення.

Також повідомляється, що російське окупаційне командування використовує введення карантинного режиму на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях для приховування підготовки диверсійних груп та снайперських пар.

"Зокрема, протягом цього тижня окупанти проводили активну підготовку поза межами полігонів. Також противник інтенсивно поповнював запаси боєкомплекту в передових підрозділах, у т. ч. боєприпасами для стрілецької зброї та гранатометів", - повідомили в ГУР.