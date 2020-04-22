"Ми вже почали думати про розвиток економіки", - Шмигаль

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд зараз прораховує моделі, де ж є цей баланс між жорстким карантином і роботою економічних секторів.

Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, все залежить від розвитку ситуації, і, зокрема, від того, як ми пройдемо прогнозовані два піки COVID-19.

"Поки що ми розглядаємо 11 травня як такий бажаний кордон, після якого ми очікуємо отримувати позитивні дані, і жити в більш м'якому режимі. Але не факт, що так і буде", - зазначив Шмигаль.

Крім того, він заявив, що ще ніхто в світі прогнозувати і передбачати дані щодо коронавірусу не навчився, всі можуть тільки здогадуватися.

"Ми хочемо, щоб з 12 травня у нас відбулися певні пом'якшення, і ми вже почали думати про розвиток економіки. Тому ми зараз прораховуємо моделі, де ж міститься цей баланс між жорстким карантином і роботою економічних секторів. Особливо критично важливі сектори малого і середнього бізнесу , в яких дуже велика кількість робочих місць", - підкреслив Шмигаль.

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