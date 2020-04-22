Всі осередки вогню на Житомирщині локалізовано, - ДСНС

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Рятувальники, які борються з вогнем на Житомирщині, локалізували всі осередки вогню.

Про це заявив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук на онлайн-брифінгу 22 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація із пожежами в Житомирській області поступово покращується... Протягом минулої доби локалізовано останній осередок на території Виступовицького лісництва поблизу сіл Жолудівка і Журба. Таким чином, всі осередки вогню у Житомирській області локалізовано", - повідомив він.

Демчук уточнив, що зараз проводиться спостереження та проливання окремих ділянок тління. Рятувальники продовжують отримувати сили та засоби ДСНС, Держлісагентства, ЗСУ та "Укрзалізниці" загальною чисельністю в 1 тисячу осіб та 180 одиниць техніки.

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Як повідомлялося, на території Житомирської області пожежі гасять із 16 квітня. Вони охопили територію понад 4 тис. гектарів.