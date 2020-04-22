Кабмін продовжив карантин до 11 травня, - Шмигаль (оновлено)

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Кабмін продовжив карантин до 11 травня, - Шмигаль (оновлено)

Карантинні заходи в країні подовжено до 11 травня. Наступного дня зможуть відкритися непродуктові магазини, об'єкти побутових послуг, парки і сквери.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Будемо продовжувати карантин до цієї дати", - сказав прем'єр-міністр.

За словами глави уряду, пік епідемії в Україні очікується з 3 по 8 травня.

Шмигаль зазначив, що вже 11 травня можливе відкриття магазинів, які торгують непродовольчими товарами, і частини об'єктів побутових послуг. Також для українців можуть відкрити парки і сквери.

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Шмигаль підтвердив, що остаточне рішення залежатиме від розвитку ситуації в перших числах травня.

"Такі дії дозволять повернути частину людей на роботу, поліпшать емоційне здоров'я українців і дадуть старт розігріву економіки", - зазначив прем'єр-міністр.

У Telegram глава уряду написав, що під час ухвалення рішення є чіткий план виходу з карантину, що складається з 5 етапів. Для того, щоб його запустити, потрібно 2 умови.

"По-перше, якщо протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання у країні не змінюється або коливається в межах 5%. По-друге, лікарні заповнені пацієнтами з COVID-19 менш ніж на 50%", - написав Шмигаль.

"Україна неодмінно повернеться до звичного ритму життя, але загроза, на жаль, найближчим часом не зникне. І ми разом з усім світом маємо навчитися жити за нових умов", - додав прем'єр-міністр.

Кабмін продовжив карантин до 11 травня, - Шмигаль 01

Кабмін продовжив карантин до 11 травня, - Шмигаль 02

Коронавірус і карантин
Кабмін карантин Денис Шмигаль COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+20 Кирилл Лещенко
Эмоциональное здоровье украинцев улучшит вид всей вашей компании в петле. На верёвках с вывалившимися языками. Кабмин хочет продлить карантинные меры до 11 мая, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1598
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22.04.2020 13:25
+9 Володимир Мик
Ага Кабмин хочет продлить карантинные меры до 11 мая, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 895
Заробитчане, привыкшие зарабатывать десятки тысяч гривень в месяц за границей, сейчас с радостью ринутся работать на олигархов и власть за нищенские 6-7 тысяч гривень в месяц в Украине.
Ждите...
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22.04.2020 13:39
+7 alex1919
Надіюсь, інші гебісти на черзі в путінський рай)))
Кабмин хочет продлить карантинные меры до 11 мая, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7411
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22.04.2020 13:34
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