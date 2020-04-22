Суд оштрафував жінку на 17 тис. грн за порушення самоізоляції в Сумах

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У Сумах суд оштрафував на 17 тис. гривень українку, яка порушила умови самоізоляції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Судебной власти.

Зазначається, що 33-річна сумчанка після повернення з Росії письмово зобов'язалася дотримуватися 14-денної самоізоляції, проте покинула межі карантину, які були вказані в угоді. Таким чином жінка порушила відповідні постанови Кабінету міністрів і державного санітарного лікаря.

Під час судового засідання порушниця повністю визнала свою провину.

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"З огляду на характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь її вини, майновий стан і обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, суддя дійшла висновку про необхідність накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу. Згідно з постановою суду (справа № 592/4884/20) на жінку накладено штраф в сумі 17 тис. грн і судовий збір - 420,40 грн", - йдеться в повідомленні.

Постанова може бути оскаржена протягом 10 днів після її винесення.