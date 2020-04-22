Пожежа в Чорнобильській зоні: рятувальники не можуть дістатися до найскладнішої ділянки, - ДСНС

2020

Станом на 22 квітня в Зоні відчуження не спостерігається осередків відкритого вогню. Водночас повністю загасити пожежу не вдається через сильну захаращеність лісової місцевості.

Про це заявив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук на онлайн-брифінгу 22 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За даними наземної розвідки та супутникового моніторингу, осередків відкритого вогню немає. У Зоні відчуження були осередки поблизу населених пунктів Розсоха, Крива Гора. Основні зусилля зосереджені у найбільш складному осередку - Рудьки-Буряківка. Через велику захаращеність лісових масивів наземні сили не можуть дістатися. Інтенсивно використовується інженерна техніка ДСНС та ЗСУ. За добу пробито 125 км доріг у цій місцевості. Залучено 9 одиниць інженерної техніки. У такий спосіб ми дістаємося до кромки вогню, заливаємо її і тільки таким чином стримуємо виникнення пожеж. Радіаційний фон у Зоні відчуження та у м. Києві перебувають у межах фонових значень", - зазначив Демчук.

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До ліквідації пожеж у Зоні відчуження залучено 1200 осіб та близько 300 одиниць техніки.

"Вперше за багато днів ми з вами не будемо погано дихати. Ми не виявили місць вогню, триває локалізація невеликих осередків пожежі. Ми отримали супутникову інформацію, яка підтверджує цю інформацію. Щодо радіаційного стану столиці та навколишніх міст. Методом високоточної авторадіографії ми можемо з упевненістю сказати, що гарячих часток ми не виявили. В аерозолях приземного шару атмосфери ми не виявили стронцію-90, трансуранових елементів. Коли була пилова буря, у нас концентрація радіактивності була в 1000 разів нижча допустимих норм радіаційної безпеки", - розповів директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.