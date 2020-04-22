Кредитні канікули повністю або частково впровадили 30 банків, - НБУ

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Кредитні канікули повністю або частково впровадили 30 банків, - НБУ

Також цю опцію впровадили і більшість фінустанов, які активно кредитують населення або малий бізнес.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

"Коронавірус вплинув не лише на здоров’я українців, а й на їх фінансовий добробут. Кредити стало важче обслуговувати. Щоб клієнти не опинились у борговій ямі, банки пропонують їм кредитні канікули", - йдеться в повідомленні.

Кредитні канікули повністю або частково ввели 30 банків. Тобто більшість банків, що активно працюють з населенням.

Також цю опцію впровадили і більшість фінустанов, які активно кредитують населення або малий бізнес.

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Зазначається, що банки, що працюють виключно з великим бізнесом, в індивідуальному порядку опрацьовують питання кредитних канікул з клієнтами.

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Топ коментарі
+9 neverlok lok
А Приватбанк смсочку прислал - до 25 числа будь добр сделай платеж и пофик им псевдо незаконный карантин
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22.04.2020 13:59
+3 A San
не мешай человеку сайт раскручивать
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22.04.2020 13:57
+2 That Man
Лучше бы перестали лупить проценты по картам. Многие залезли за льготный период, небось!
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22.04.2020 14:00
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