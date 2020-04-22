Україна отримає $140 млн від ООН для боротьби з COVID-19, - Шмигаль

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Україна отримає $140 млн від ООН для боротьби з COVID-19, - Шмигаль

Порівняно велика кількість хворих за останню добу - 467 осіб - може бути відлунням Великодніх свят. За динамікою поширення захворюваності в лідери виходить Миколаївщина, де за добу зафіксували 41 новий випадок.

Про це йшлося на традиційній нараді в Офісі Президента, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Система відстежування поширення епідемії у нас налагоджена добре. Систему допомоги ми постійно покращуємо. Наступним нашим викликом будуть травневі свята. Сподіваюся, ми пройдемо їх спокійно, без великих скупчень людей", – сказав Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Організація Об’єднаних Націй виділяє країнам, які того потребують, кошти для боротьби з коронавірусом. Україна має отримати 140 млн доларів.

"Ми зараз розглядаємо варіанти, куди мають піти ці гроші. Думаємо, що їх варто спрямувати на області, які розташовані біля лінії розмежування", – зазначив прем’єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН ухвалила резолюцію про боротьбу з COVID-19, підготовлену у співавторстві з Україною: проєкт РФ відхилили

Коронавірус і карантин
Зеленський карантин ООН Денис Шмигаль COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+1 Володимир Мик
всё рапортуют и рапортуют с радостью и ручёнки потерают, что получают деньги то от ЕС, то от ООН, то от МВФ....
Хотя реально, а чего бы не радоваться этому Шмыгалю, власти, чиновникам, олигархам?
Ведь это всё осядет в их карманах а народу - хер.
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22.04.2020 14:03
+1 Никонор Босой
так Порошенко ж нема..нема кому Украина получит $140 млн от ООН для борьбы с COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8329
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22.04.2020 14:04
+1 Володимир Мик
за всё время независимости Украине дали десятки миллиардов долларов международные организации.
И что, лучше стало жить людям?
Нет. Украина , как была так и остаётся самой нищей страной Европы.
А почему так выходит?
А потому, что все эти миллиарды воровала власть. Вся власть за 30 лет. Начиная от Кравчука, кучмы и до зэка Януковича, Порошенко и клоуна Зеленксого.
Одно ворьё в Украине.
Но народ заслужил такое отношение к себе.
Ибо какой народ воровской народ такая и воровская власть. Каждый народ заслуживает свою власть.
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22.04.2020 14:08
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