Кабмін запровадив держрегулювання цін на низку продуктів і товарів. ПЕРЕЛІК

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Кабінет міністрів України запровадив державне регулювання цін на низку продовольчих товарів і товарів протиепідемічного призначення, необхідних для боротьби з поширенням COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, відповідну постанову було ухвалено на засіданні уряду в середу.

Як сказано в тексті постанови, регулювання здійснюватиметься шляхом декларування зміни роздрібних цін на ці товари.

До переліку соціально значущих продовольчих товарів, для яких запровадили держрегулювання цін, увійшли мінеральна вода без газу, птиця (тушка куряча), яйця курячі категорії С1, хліб житньо-пшеничний, молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), крупа гречана, цукор-пісок, борошно пшеничне вищого гатунку, масло вершкове жирністю 72,5%, макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель із пшеничного борошна вищого гатунку).

Що стосується товарів протиепідеміологічного призначення, то до них Кабмін зарахував низку лікарських засобів, а саме Paracetamol, Azythromycin, Ampicillin, Amoxicillin, Ceftriaxone, Moxifloxacin, Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor.

Крім того, до переліку увійшли антисептики й дезінфікуючі засоби – хлоргексин; етанол; засіб на спиртовій основі для протирання рук; хлоровмісні та інші препарати для дезінфекції поверхонь; хлороксиленол; кишеньковий спиртовмісний антисептик для рук; дезінфікуючі засоби для обробки рук і шкіри, а також поверхонь; миючі-дезінфікуючі засоби для прання, інструментів та обладнання.

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Крім цього, до переліку внесено двадцять найменувань засобів індивідуального захисту, серед яких медичні маски, рукавиці, костюми, захисні окуляри, респіратори FFP2 і FFP3, бахіли, фільтри для масок тощо.

Декларація застосовується в разі, якщо ціни на зазначені товари змінилися на 15% і більше протягом місяця до початку дії прийнятої постанови, на 10-15% – за два тижні до початку дії, на 5-10% – за три дні до початку дії ініціативи уряду. Кабмін ухвалив постанову з умовою доопрацювання, щоб розширити перелік лікарських препаратів.