Україна розпочинає клінічні дослідження препарату, який допомагає в боротьбі з COVID-19, - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Крім цього, вивчається можливість комплексного використання цього засобу як для лікування коронавірусної хвороби, так і для профілактики захворювання.
Президент Зеленський висловив сподівання на те, що клінічні випробування офіційно підтвердять ефективність препарату, і в подальшому він допоможе вберегти життя тисяч українських громадян.
"Я вірю в українських учених, і сьогодні всією країною ми тримаємо за них кулаки", – зазначив Зеленський.
Більш детальна інформація буде надана згодом.