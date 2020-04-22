Україна розпочинає клінічні дослідження препарату, який допомагає в боротьбі з COVID-19, - ОП

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В Україні стартують клінічні дослідження вітчизняного лікарського засобу, який, за попередніми висновками українських науковців та виробників, може суттєво знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень, які викликає для організму людини коронавірусна інфекція.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Крім цього, вивчається можливість комплексного використання цього засобу як для лікування коронавірусної хвороби, так і для профілактики захворювання.

Президент Зеленський висловив сподівання на те, що клінічні випробування офіційно підтвердять ефективність препарату, і в подальшому він допоможе вберегти життя тисяч українських громадян.

"Я вірю в українських учених, і сьогодні всією країною ми тримаємо за них кулаки", – зазначив Зеленський.

Більш детальна інформація буде надана згодом.

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