Посольство США глибоко стурбоване вимогою мера Івано-Франківська Марцінківа "запакувати" і "вивезти" з міста ромів

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Посольство США глибоко стурбоване вимогою мера Івано-Франківська Марцінківа "запакувати" і "вивезти" з міста ромів

Американські дипломати закликають українських чиновників виступити проти нетерпимості та забезпечити захист прав людини.

Відповідне повідомлення опубліковано в твітері посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми глибоко стурбовані повідомленнями про дискримінацію і утиски ромів з боку міського голови Івано-Франківська. Ми закликаємо українських чиновників виступити проти нетерпимості та забезпечити захист прав людини", - сказано в повідомленні.

Раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив вивезти громадян ромської національності, які перебувають у місті, в Закарпатську область.

Також дивіться: "Чому не запакували і не вивезли?": Мер Івано-Франківська Марцінків розпорядився вивезти ромів на Закарпаття. ВIДЕО

"Що значить відмовилися? А чому не запакували? Є поліція. До наступного вівторка ви повинні вирішити цю проблему. Ми вам автобус дали. Поліція просила дати автобус - дали. Чому не запакували і не вивезли?" - сказав Марцінків.

Посольство США глибоко стурбоване вимогою мера Івано-Франківська Марцінківа запакувати і вивезти з міста ромів 01

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Топ коментарі
+15 Welle
То забирайте цих років до себе в США і там піклуючись про них
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22.04.2020 14:21
+8 Viktor Turchanikov
Права-то человека как раз и заключаются в том, чтобы "запаковать и вывезти". Всем легче станет, и людям и ромам.
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22.04.2020 14:30
+8 Слава Хуторский
А те кто защищает циган пускай если такие добрые возьмут к себе домой.
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22.04.2020 14:31
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