Саакашвілі: До пропозиції Зеленського щодо віцепрем'єрства підходжу з великою відповідальністю. Уже мав змістовну розмову зі Шмигалем

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Експрезидент Грузії, колишній глава Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі заявляє, що отримав пропозицію стати віцепрем'єр-міністром з реформ у Кабінеті міністрів України.

Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Для мене велика честь отримати від президента Зеленського пропозицію стати віцепрем'єром уряду України з питань реформ. У мене також була дуже змістовна і корисна розмова з прем'єр-міністром Шмигалем, протягом якої ми детально обговорили всі питання, пов'язані з моєю можливою роботою в уряді", - зазначив він.

Саакашвілі додав, що підтримував Зеленського під час виборів, весь той час, який він обіймає цей пост, і пов'язує з його командою великі надії для України.

"Я підходжу до цієї пропозиції та до свого рішення з дуже великою відповідальністю, тому що це дуже непростий для країни час. Попереду в нас дуже складний період і в економіці, і в цілому по життю в країні. Нам зараз як ніколи потрібно бути сміливими у своїх рішеннях і реформах", - написав політик.

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Також Саакашвілі повідомив, що представить у Верховній Раді свою програму невідкладних змін і його участі в роботі уряду Дениса Шмигаля з конкретними напрацюваннями, які сформувалися в нього як поза межами України, так і в період його роботи в Україні, ґрунтуючись і на позитивному, і на негативному досвіді.

"Разом з командою президента я готовий працювати з усіма патріотичними силами в парламенті України та з іншими політичними силами в суспільстві, для того щоб Україна з найменшими втратами перенесла поточну світову економічну кризу і впоралася з усіма викликами. Я сподіваюся бути надійним членом команди і стати в нагоді народу України, зробивши щось корисне для людей", - написав Саакашвілі.

Він зазначив, що також сподівається використовувати свій міжнародний досвід, для того щоб бути корисним членам урядової команди, в тому числі у відносинах з міжнародними фінансовими організаціями, посилити престиж України та її інтеграцію з міжнародними спільнотами.



