Кабмін не включав стоп-кран для економіки України, з обмеженнями працюють тільки шість галузей, - Шмигаль

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Кабмін не включав стоп-кран для економіки України, з обмеженнями працюють тільки шість галузей, - Шмигаль

Тільки шість галузей економіки на сьогодні працюють з обмеженнями у зв'язку з карантинними заходами щодо запобігання поширенню COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це на сьогоднішньому засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, уряд не включав стоп-кран для економіки України, основні експортоорієнтовані галузі продовжують працювати на повну потужність.

"Наразі з обмеженнями працюють тільки шість галузей. Це - транспорт, кінцеве споживання, бари, ресторани, масові культурні заходи", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що реальний сектор економіки від аграрного спрямування до напряму промислового виробництва, критична інфраструктура сьогодні працюють і продовжують виконувати свої завдання.

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Коронавірус і карантин
карантин економіка Денис Шмигаль COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+6 Дмитрий Ч
Мне интересно, сколько он вообще знает отраслей экономики. ("...с ограничениями работают только шесть отраслей..."). "только шесть" бл*дь!
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22.04.2020 14:51
+5 Володимир Мик
В общем, согласно Шмыгалю, всё хорошо прекрасная маркиза, всё хорошо, все хорошо...
Но экономика уже загибается...
Малый и средний бизнес убиты.
Миллионы безработных, к которым добавились бывшие заробитчане.
ВВП падает на глазах. Промпроизводство сокращается. Гривна девальвируется, раскручивается инфляция, итд...
А ему всё хорошо... Да ты дятел конченный - Шмыгаль.
По тебе плачет висилица.
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22.04.2020 14:40
+4 Дмитрий Ч
он 3 перечислил! Конечное потребление это область экономики - это завершающее звено производства всех областей. Без конечного потребления, не может быть какой либо области вообще, именно на конечное потребления ориентировано все производство и услуги
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22.04.2020 15:02
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