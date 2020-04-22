Найбільші мережі столичних аптек знизять націнку на маски до 1 грн, - глава Київського тервідділення АМКУ Хмельницький

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Найбільші мережі столичних аптек знизять націнку на маски до 1 грн, - глава Київського тервідділення АМКУ Хмельницький

Найбільші мережі київських аптек зобов'язалися знизити торгову націнку на медичні маски до 1 грн.

Про це в Facebook повідомив голова Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми отримали відповідні листи і запевнення від таких компаній:
• "Альго-Фарм"
• "Аптека низьких цін К" (Аптека АНЦ, Аптека Копійка)
• "Аптека НЦ"
• "Аптекарь"
• "Віталюкс"
• "Сіріус-95" ("Бажаємо здоров’я")
• "Столичний медичний альянс" ("Країна здоров’я")
• "Фармація"

Навіть більше, мережа "АЛЬГО - ФАРМ" взагалі прибрала свою торгівельну націнку на медичні маски на час карантину. Комунальне Підприємство Фармація (154 аптеки у столиці) знизила свою надбавку до 4% (56 копійок)", - написав він.

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"Майже всі представники аптечних мереж зазначили, що були "заручниками" зростання закупівельної ціни. Тобто, згідно з їхніми словами, ціну завищують виробники та перекупники. Тому сьогодні маски в аптеках коштують від 12 грн за штуку. Зараз ми розпочинаємо письмове протокольне опитування виробників і постачальників медичних масок. Скоро матимемо висновки", - додав Хмельницький.

Він також зазначив, що розслідування справи за ознаками антиконкурентних узгоджених дій щодо одночасного підняття цін на медичні маски в Києві триває.

Найбільші мережі столичних аптек знизять націнку на маски до 1 грн, - глава Київського тервідділення АМКУ Хмельницький 01
Найбільші мережі столичних аптек знизять націнку на маски до 1 грн, - глава Київського тервідділення АМКУ Хмельницький 02

Коронавірус і карантин
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Топ коментарі
+9 Джефф Слейтер
А такая цена (около гривни) и была до начала эпидемии, и все было рентабельно. И масок было - завались.
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22.04.2020 14:53
+5 Володимир Мик
Да эти тряпки и не должны были стоить больше 2-3 грн...
Но мародёры наживаются на людях, продавая маски по 15-20 грн.
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22.04.2020 14:49
+5 Arab
При нынешнем производстве, маска должна стоить потолок 2 грн. Их ейчас штампуют миллионами. А они наценку сделали до 10 грн, сча 1 грн скинут и все. В сильпо маски на кассе по 10 грн., в Новусе маскомат поставили 40 грн за маску. Алло начало продават по космической цене (начали шить своими силами). охренеть забота
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22.04.2020 14:54
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