Смертність від коронавірусу в Україні є однією з найнижчих, - Шмигаль

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Рівень смертності від коронавірусу в Україні є одним з найнижчих і становить 2,7%.

Про це під час засідання Кабінету міністрів заявив глава уряду Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, такий рівень летальності свідчить про те, що запроваджені державою обмеження були своєчасними та ефективними.

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"Зараз в Україні один з найнижчих показників за рівнем летальності від коронавірусу, це 2,7%. Така статистика поки що зростає по країні, хоча вона є найменшою серед наших країн-сусідів. Приблизно такі ж дані у Фінляндії та Норвегії", - повідомив Шмигаль.