Сьогодні відбудеться прем'єра фільму "Рік Президента Зеленського", - ОП

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Фільм можна буде подивитися на низці провідних українських телеканалів, а також на офіційних сторінках Офісу Президента в соцмережах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Сьогодні о 19:00 на офіційних сторінках Офісу Президента України в соціальних мережах відбудеться прем’єрний показ стрічки "Рік Президента Зеленського". Крім того, фільм можна буде переглянути на низці провідних українських телеканалів.

Офіс Президента звертає увагу представників ЗМІ, що після завершення карантину Володимир Зеленський неодмінно збере пресконференцію, на якій журналісти наживо, а не через монітор комп’ютера зможуть поставити запитання щодо підсумків року президентства.

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