Сьогодні відбудеться прем'єра фільму "Рік Президента Зеленського", - ОП

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Сьогодні відбудеться прем'єра фільму "Рік Президента Зеленського", - ОП

Фільм можна буде подивитися на низці провідних українських телеканалів, а також на офіційних сторінках Офісу Президента в соцмережах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Сьогодні о 19:00 на офіційних сторінках Офісу Президента України в соціальних мережах відбудеться прем’єрний показ стрічки "Рік Президента Зеленського". Крім того, фільм можна буде переглянути на низці провідних українських телеканалів.

Офіс Президента звертає увагу представників ЗМІ, що після завершення карантину Володимир Зеленський неодмінно збере пресконференцію, на якій журналісти наживо, а не через монітор комп’ютера зможуть поставити запитання щодо підсумків року президентства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Люди повинні мати чітке бачення, як і коли може пом'якшуватися карантин", - Зеленський

Сьогодні відбудеться премєра фільму Рік Президента Зеленського, - ОП 01

Рік Зеленського
Зеленський Офіс Президента
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Топ коментарі
+47 ggl chrm
жОПа.
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22.04.2020 14:59
+37 вау
Українці пам'ятають !
Згадали б ще ті олігофрени в армії, рука яких поставила хрестик біля прізвища клоуна. От же ж, паскуди тупорилі, це якими треба було бути примітивами, що проголосувати за власну дупу ?

Сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского", - ОП - Цензор.НЕТ 813
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22.04.2020 15:00
+33 Підлога Маккартні
Сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского", - ОП - Цензор.НЕТ 6796 каждый каждый вечер наступает вдруг ... сдесь девченки целуют даже если не встал...
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22.04.2020 15:00
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