Четвертий день поспіль в Іспанії фіксують зниження кількості загиблих від коронавірусу

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В Іспанії фіксують зниження кількості смертельних випадків від коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє El Pais, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за останню добу в Іспанії зафіксували 435 смертей через коронавірусну інфекцію. Однак ця кількість не перевищує позначки 500 четвертий день поспіль, як це було раніше.

Директор Центру координації надзвичайних ситуацій в охороні здоров'я Фернандо Симон заявив, що така статистика є "обнадійливою" в дальшому поліпшенні ситуації.

Крім того, за останню добу лабораторно підтвердили 4211 нових випадків зараження коронавірусом, що на 243 більше, ніж днем ​​раніше. Всього в Іспанії зареєстровано 208 389 заражень, з яких 21 171 чоловік помер і ще 85 915 - одужали.

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