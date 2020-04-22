Четвертий день поспіль в Іспанії фіксують зниження кількості загиблих від коронавірусу

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Четвертий день поспіль в Іспанії фіксують зниження кількості загиблих від коронавірусу

В Іспанії фіксують зниження кількості смертельних випадків від коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє El Pais, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за останню добу в Іспанії зафіксували 435 смертей через коронавірусну інфекцію. Однак ця кількість не перевищує позначки 500 четвертий день поспіль, як це було раніше.

Директор Центру координації надзвичайних ситуацій в охороні здоров'я Фернандо Симон заявив, що така статистика є "обнадійливою" в дальшому поліпшенні ситуації.

Крім того, за останню добу лабораторно підтвердили 4211 нових випадків зараження коронавірусом, що на 243 більше, ніж днем ​​раніше. Всього в Іспанії зареєстровано 208 389 заражень, з яких 21 171 чоловік помер і ще 85 915 - одужали.

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Коронавірус і карантин
Іспанія карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+3 Никонор Босой
Дай Бог! Viva Espana!!
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22.04.2020 15:17
+3 Rulya Kosh
26 квітня в Іспанії мав би бути кінець карантину. Але Олімп»» мовчить. Не уявляю як з такою статистикою випускати народ на вулиці. Ясно, що економіка вмирає… але що важливіше-вона, чи нова, ще страшніша хвиля інфікованих і повна відсутність лікарів? Мені здається, що це тільки початок дороги, яку людство має пройти.
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22.04.2020 15:22
+1 Підлога Маккартні
в Китае ваще никто не мрет. А тогда нафига рассказывать истории про мифического нулевого поциента Четвертый день подряд в Испании фиксируют снижение количества погибших от коронавируса - Цензор.НЕТ 6868 В таком случае, каждый отдельный зараженный является тем самым нулевым поциентом. И достаточно даже одного зараженного шоб в Китае опять полыхнуло Четвертый день подряд в Испании фиксируют снижение количества погибших от коронавируса - Цензор.НЕТ 2587
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22.04.2020 15:17
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