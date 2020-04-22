Збільшити кількість тестувань, поліпшити забезпечення лікарень та е-контроль самоізоляції, - Шмигаль назвав необхідні кроки до завершення карантину

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В уряді назвали необхідні кроки до завершення карантину.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, одне з таких завдань - збільшити кількість тестувань на коронавірус.

"У нас є кілька завдань, які ми маємо зробити до 11 травня. Перше - це збільшити кількість тестувань на коронавірус. За кілька крайніх тижнів цей показних зріс від 700 до 4700 на день. Ми практично наблизилися до показника 5 тисяч тестів на день. Друге: покращення забезпечення лікарень усім необхідним. Третє - це запровадження електронного контролю самоізоляції замість обсервації", - заявив Шмигаль.

За його словами, для низки громадян буде запроваджена самоізоляція з посиленим контролем за допомогою інструменту "Дія".

"Схожа модель діє в Польщі. Сьогодні така модель буде окремо презентована", - додав глава Кабміну.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжено до 11 травня.