Кабмін дозволив призначати на період карантину держслужбовців на посади без конкурсу

3260

Кабінет міністрів України затвердив особливий порядок призначення на посади державної служби на період карантину.

Документом передбачається, що суб'єкти призначення можуть скористатися насамперед правом призначити на вакантні посади осіб з-поміж тих, кого запропонували Комісія з питань вищого корпусу державної служби (для посад категорії А) та конкурсні комісії (посади категорії Б і В) за результатами незавершених конкурсів станом на початок дії карантину, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Також суб'єкти призначення або керівники державної служби в державному органі можуть призначити на посаду держслужби осіб шляхом укладення контракту на проходження держслужби на період дії карантину та до дня призначення на цю посаду особи вже за результатами проведеного конкурсу після скасування дії карантину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оклад держслужбовців становитиме 70-80% зарплати, решта буде визначатися показниками ефективності, - міністр Кабміну Немчінов

"Тобто в цьому випадку особа призначається на посаду тільки на певний термін, після закінчення якого має бути проведено обов'язково класичний конкурс на зайняття посади державної служби. І такий конкурс має бути оголошений протягом 2 місяців після скасування дії карантину. Відбір осіб за такою процедурою буде здійснюватися за результатами проведених співбесід з тими кандидатами, які захочуть і будуть відповідати загальним вимогам до тих, хто претендує на посади державної служби. Крім того, інформація про підбір у такий спосіб оприлюднюється на Єдиному порталі вакансій державної служби", - розповів за результатами ухвалення рішення міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Крім того, наголошується, що цей порядок не застосовується до переможців конкурсу, які з певних причин на момент набуття чинності цієї постанови не призначені на відповідні посади.

У такому випадку призначення здійснюється на загальних підставах відповідно до закону України "Про державну службу".