Плачков представив антикризовий план для енергетики

2329

Для подолання колапсу в енергетиці уряд має реалізувати антикризовий план.

Про це написав ексміністр енергетики, голова Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї Іван Плачков у своєму блозі для LB.

Експерт зазначив, що нині енергетика перебуває в стані колапсу, для виходу з якого необхідно в стислі терміни реалізувати антикризові заходи. Серед першочергових він назвав створення антикризового штабу на чолі з прем’єром, вирішення кадрових проблем у галузі, адже 90% компаній очолюють виконуючі обов’язки, та запровадження посади першого віце-прем’єр-міністра з паливно-енергетичного комплексу та питань ЖКГ і призначення міністра енергетики.

На його думку, після вирішення кадрових питань потрібно ухвалити рішення для забезпечення стабільності роботи енергосистеми та реструктуризації заборгованості, що утворилась на оптовому ринку електроенергії.

"Необхідно буде переглянути енергобаланс з метою забезпечення стабільної роботи енергосистеми країни та збуту вугілля; переглянути, а в перспективі – скасувати адміністративні обмеження в енергетиці, що унеможливлюють дію повноцінних ринкових механізмів. Крім цього треба забезпечити економічно збалансовану модель роботи галузі та вирішити проблему боргів шляхом прийняття законопроекту №2386 "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії", який має реструктурувати заборгованість енергопідприємств", - написав Плачков.

За його прогнозами, ухвалення цих рішень дозволить вже за місяць-півтора подолати кризові явища в енергетиці.

Нагадаємо, раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко повідомив, що через кризу в енергетиці з 20 квітня ДТЕК призупиняє роботу 10 шахт і допоміжних підприємств об'єднання "ДТЕК Павлоградвугілля", збагачувальні фабрики Павлоградська, Добропільська, Курахівська, а також Першотравенський ремонтно-механічний завод і Науково-виробничий центр ДТЕК. На цих підприємствах працює близько 22 800 чоловік.

В свою чергу голова Незалежної профспілки горняків Михайло Волинець завив, що криза стала наслідком ініціатив голови парламентського комітету з ТЕК Андрія Геруса.