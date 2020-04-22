З новим Регламентом для ухвалення закону про банки одного дня буде більш ніж достатньо, - нардеп СН Потураєв

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У разі остаточного ухвалення змін до Регламенту ВР так званий "антиКоломойський" закон може бути проголосований протягом одного дня.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв.

"Покроковий план, я думаю, запропонує керівництво Верховної Ради. Це їхня зона компетенції. Логічним видається такий порядок дій: спочатку відхилити постанови, що блокують зміни до Регламенту. А після цього - проголосувати закон про банки", - вважає Потураєв.

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За його словами, за оптимістичного сценарію для розгляду всіх правок до закону про банки вистачить одного дня.

"Якщо виходити з оптимістичного сценарію, за яким постанови, що блокують регламент, відхиляються, і ми йдемо на розгляд цього закону за новою процедурою та шляхом пакетного відхилення поправок, одного дня буде більш ніж достатньо", - зазначив нардеп.

Повне інтерв'ю з Микитою Потураєвим читайте за посиланням.

Нагадаємо, зміни до Регламенту передбачають, що в разі подання до законопроєкту, який готується до другого читання, понад 500 поправок, у парламенті може бути застосована спеціальна процедура розгляду. Для запуску відповідної процедури народні депутати мають зібрати 150 підписів, а далі - підтримати її 226 голосами. Далі протягом двох днів після застосування процедури всі фракції мають подати від себе по 5 поправок із переліку відхилених, на яких вони б хотіли наполягати під час розгляду в сесійній залі. Позафракційний депутат може подати одну правку.

За словами заступниці голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук, цю процедуру застосують для розгляду законопроєкту про банки, до якого подано 16 тис. поправок.