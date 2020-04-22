Росія фальсифікує статистику щодо коронавірусу, щоб піти від санкцій, - експерт Левусь

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Росія фальсифікує статистику щодо коронавірусу, щоб піти від санкцій, - експерт Левусь

На круглому столі "Москва як вигодонабувач від коронавірусу. Як реагувати світу", який відбувся 22 квітня на базі інформаційного агентства "Укрінформ", українські та зарубіжні експерти та журналісти обговорили спроби керівництва Росії використовувати кризову ситуацію в світі, пов'язану з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Фальсифікації статистики щодо розвитку епідемії коронавірусу в РФ і прагнення використовувати цю проблему для виведення Кремля з-під санкцій сприяли розвитку системної кризи в Росії. В той же час, і в складних для неї умовах, Росія не відмовляється від своєї агресивної політики щодо України і буде використовувати арсенал інструментів, який є у її дипломатії і спецслужб", - зазначив Дмитро Левусь.

Експерт підкреслив, що на прикладі комплексної операції РФ, маскованої під допомогу в боротьбі з пандемією в Італії, а також ініціатив росіян на міжнародних майданчиках видно прагнення Путіна і його оточення. Вони в першу чергу спрямовані на зняття санкцій з РФ і знищення єдності країн Заходу, визнання ЄС і НАТО за Росією права вирішувати долю України і мати вплив у Східній Європі. Вимушена відмова від активності на цьому напрямі, викликана глобальним характером коронавірусної кризи і "нафтовою війною" РФ із Саудівською Аравією жодною мірою не свідчить, що Кремль відступився. Про це також говорить включення комплексу карантинних заходів на окупованих територіях Донбасу в проведені РФ у себе. Головною їхньою метою є збереження боєздатності окупаційних військових корпусів, що маскуються під "міліції ДНР-ЛНР". При цьому Москва виявилася не в змозі контролювати карантинні дії деяких зі своїх регіонів, що свідчить про кризу і часткову втрату впливу Кремля на тлі відкладених змін до конституції РФ, покликаних розширити повноваження Путіна.

"Однак у Москві навіть не розглядають варіант відмови від своєї політики щодо України. Більш того, тепер контроль над Україною, в певній мірі, обумовлює виживання правлячого режиму РФ, тому ми можемо очікувати, що і під час карантину і після його завершення Москва продовжить свою риторику щодо необхідності скасування санкцій проти неї, оскільки це нібито полегшить світу вихід з кризи. Світ же повинен бути до цього готовим і не забувати про справжній характер путінського режиму і того факту, що він не робить спроб виконан ить умови світової спільноти", - зазначив Левусь.

Круглий стіл, на якому прозвучали оцінки дій Кремля в умовах пандемії від українських і зарубіжних експертів, був організований Благодійним фондом "Акцент" та громадською організацією "Бурштиновий шлях".

Санкції проти Росії Коронавірус і карантин
Росія санкції COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+2 Злий Грицько
Ну например через вот такую политику. Мол, мы же все пАмагаем, снимайте санкции...
Россия фальсифицирует статистику по коронавирусу, чтобы уйти от санкций, - эксперт Левусь - Цензор.НЕТ 2003
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22.04.2020 15:52
+1 Никонор Босой
Россия фальсифицирует статистику по коронавирусу, чтобы уйти от санкций, - эксперт Левусь - Цензор.НЕТ 1545
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22.04.2020 15:33
+1 Mihalich e51ccc0f
Жодних симпатій до орди. Але назвіть країни, які не маніпулюють зі статистикою? Які країни публікують щоденну статистику щодо кількості тестів?
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22.04.2020 15:36
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