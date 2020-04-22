Продовольчі ринки запрацюють після створення методик і правил їхньої роботи в умовах карантину, - міністр економіки Петрашко

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Продовольчі ринки запрацюють після створення методик і правил їхньої роботи в умовах карантину, - міністр економіки Петрашко

Продовольчий ринки відновлять роботу після розробки методик і правил їхньої роботи для забезпечення виконання санітарних норм під час карантину, повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.

"Ми ведемо активний діалог для розробки методик і правил роботи ринків із забезпеченням здоров'я людей і дотриманням норм. Після того як таку методологію спільно з власниками ринків і місцевими органами влади розробимо і буде розуміння, що все безпечно, ми вийдемо з окремою комунікацією і будемо ухвалювати рішення", - сказав він під час брифінгу після засідання уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами міністра, питання про відновлення роботи ринків буде розглядатися, коли міністерство матиме "реальний рівень контролю за дотриманням соціальної дистанції, санітарних норм, розроблених Міністерством охорони здоров'я і головним санітарним лікарем".

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Коронавірус і карантин
карантин ринок Петрашко COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+2 Олег Анатолиевич
Уебаны которые хотят показать, что они для чего нужны - выдумывать новые правила, а по сути новые запреты и штрафы.
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22.04.2020 15:47
+2 Володимир Мик
Не нужно врать.
1. В Китае не было комендатского часа.
Это было только в одном городе Ухане.
2.Сколько времени был комендатский час в Ухане, месяц или полтора?
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22.04.2020 15:51
+2 mixamixa
Ммммм!!!!!!!!!!!!! И сколько надо времени для создания этих методик? Два месяца прощелкали и поняли?????????? А методика про то, как страна будет голодать у вас есть? ну и кадры) Открыть библиотеки - это главное у вас для выхода из карантина. Не, ну больные на голову, причем, не через одного, а все подряд. Не просто клоуны, а "цирк на дроти". Библиотеки - главное)))
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22.04.2020 16:24
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