Фракція "ЄС" зареєструвала законопроєкт про додатковий захист лікарів і наполягає на його розгляді в п'ятницю, - Ірина Геращенко

579

Нардепи фракції "Європейська Солідарність" зареєстрували законопроєкт, спрямований на додатковий захист медичних працівників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це повідомила нардепка Ірина Геращенко.

За її словами, "Європейська Солідарність" наполягає на розгляді цього законопроєкту в п'ятницю на позачерговому засіданні Верховної Ради.

"Наша фракція сьогодні зареєструвала законопроєкт про додатковий захист лікарів. Ми наполягаємо, щоб цей закон було ухвалено на позачерговій сесії в п‘ятницю і збираємо підписи під цією ініціативою", – зазначила Геращенко.

Нардепка наголосила, що для фракції захист медиків зараз є пріоритетом номер один.

"По-перше, Фонд Порошенка і наша команда вже передали лікарням тисячі необхідних захисних костюмів (до речі, дуже приємно було отримати зворотній зв‘язок від медиків, які задоволені якістю цих костюмів). Також знаю, що велику благодійну допомогу лікарням в усіх регіонах зараз передає корпорація "Рошен", – розповіла Геращенко.

"По-друге, ми наполягли, щоб у зміни до бюджету було закладено норму про страхування лікарів", – додала нардепка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зеленовірус", яким інфікували суспільство рік тому, небезпечний тим, що на зміну йому може прийти диктатура, – Ірина Геращенко