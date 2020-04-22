Ми мінятимемо міністрів, поки в нас не буде ідеального уряду, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський наголошує, що влада займатиметься кадровими перестановками в Кабінеті міністрів, поки в країні не буде "ідеального уряду".

Про це він заявив у фільмі "Рік президента Зеленського", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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"У нас немає недоторканних. І це стосується й уряду. Після цих слів знову хтось з українців скаже, що уряд - це уряд, у нас урядом командує прем'єр-міністр. Але я впевнений, що президент має за цим стежити. Якщо хтось із міністрів завалив роботу, не може виконувати свої обов'язки, я як президент впливатиму, робитиму все, щоб того чи іншого міністра міняли на іншого. І будемо ми це робити до того моменту, поки не зробимо ідеальну державу, коли кожна людина, кожен міністр перебуває на своєму місці", - сказав Зеленський.

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