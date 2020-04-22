Кернес відмовився доплачувати медикам надбавки з бюжету Харкова

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Кернес відмовився доплачувати медикам надбавки з бюжету Харкова

Харківський міський голова Геннадій Кернес відмовився виділити з міського бюджету кошти на доплату лікарям, які борються з COVID-19.

Про це харківський міський голова заявив під час сесії міськради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"З 1 квітня в Україні запроваджено другий етап медичної реформи. Доплату лікарям, по-перше, має фінансувати держава. По-друге, місто Харків не має інфекційних лікарень, бо усі вони - обласного підпорядкування, і лікарі, які лікують хворих на коронавірус, працюють саме в обласних лікарнях, а не в міських, тому питання доплат вирішується на різних рівнях", - заявив Кернес.

Зазначається, що захисну маску під час сесії міськради Кернес надів лише після того, як один із депутатів закликав поліцейських, які перебували в залі, скласти протоколи на порушників.

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Коронавірус і карантин
карантин Кернес Харків COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+5 Пупочный войлок
И выделил очередные 400 лямов на зоопарк, гребаный недострелок!
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22.04.2020 15:57
+4 Степан Иванов 8d06009e
По сути он может и прав.
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22.04.2020 16:04
+3 Олександр Ковальов 4ebc6617
Зато как его любят хуевчане ((((блед как стыдно за родной город ((((((
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22.04.2020 15:57
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