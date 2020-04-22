Зеленський - Кабміну: Українці мають отримувати всі державні послуги онлайн без необхідності оббивати пороги чиновницьких кабінетів

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Президент Володимир Зеленський доручив уряду перевести в онлайн всі державні послуги.

"Я ставлю завдання уряду, щоб всі державні послуги українці могли повністю отримати онлайн без необхідності оббивати пороги будь-яких чиновницьких кабінетів. Автоматизація взаємодії громадян з державою це, передовсім, прозорість. Це можливість відстежити кожен крок чиновників, і кожне рішення до конкретної посадової особи", - заявив президент Володимир Зеленський у ході онлайн-презентації запуску цифрових паспортів в додатку "Дія", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він підкреслив, що Україна і надалі буде міняти застаріле галузеве законодавство, яке заважає впровадженню цифрових реформ.

"Я вірю, що Україна може стати, і скоро стане, сучасним цифровим лідером у світі", - підкреслив президент.

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