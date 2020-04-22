Упевнений у тому, що за мою каденцію ми закінчимо війну на Донбасі, - Зеленський

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Упевнений у тому, що за мою каденцію ми закінчимо війну на Донбасі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що за термін свого перебування на посаді йому вдасться домогтися закінчення війну на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав у фільмі "Рік президента Зеленського".

"Я впевнений у тому, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну. Упевнений особисто. Я говорив, що готовий чекати один рік, готовий працювати один рік. Якщо Мінський процес не працюватиме, то ми змінюватимемо тактику. Ми до цього готові - рік ще не минув", - сказав він у фільмі "Рік президента Зеленського", який демонструє в середу телеканал "Україна".

Зеленський зазначив, що наразі щотижня відбуватимуться зустрічі Тристоронньої контактної групи в режимі відеозв'язку.

"Тобто ми прискорили цей процес, і будуть результати. Після кожної Мінської зустрічі має бути папір, що ми про щось домовилися і крок вперед ми зробили", - зазначив він.

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Нагадаємо, сьогодні відбудеться прем'єра фільму "Рік президента Зеленського".

Рік Зеленського
війна Зеленський Донбас
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Топ коментарі
+34 kuba
конец каденции голобородька ...Держи его ! Уверен в том, что при моей каденции мы закончим войну на Донбассе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1308
Уверен в том, что при моей каденции мы закончим войну на Донбассе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9307
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22.04.2020 16:15
+33 Злой Карлик
Ишак охренел?
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22.04.2020 16:14
+33 18c49ed2
Уверен в том, что при моей каденции мы закончим войну на Донбассе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4996
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22.04.2020 16:16
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