Упевнений у тому, що за мою каденцію ми закінчимо війну на Донбасі, - Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський впевнений, що за термін свого перебування на посаді йому вдасться домогтися закінчення війну на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав у фільмі "Рік президента Зеленського".

"Я впевнений у тому, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну. Упевнений особисто. Я говорив, що готовий чекати один рік, готовий працювати один рік. Якщо Мінський процес не працюватиме, то ми змінюватимемо тактику. Ми до цього готові - рік ще не минув", - сказав він у фільмі "Рік президента Зеленського", який демонструє в середу телеканал "Україна".

Зеленський зазначив, що наразі щотижня відбуватимуться зустрічі Тристоронньої контактної групи в режимі відеозв'язку.

"Тобто ми прискорили цей процес, і будуть результати. Після кожної Мінської зустрічі має бути папір, що ми про щось домовилися і крок вперед ми зробили", - зазначив він.

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Нагадаємо, сьогодні відбудеться прем'єра фільму "Рік президента Зеленського".