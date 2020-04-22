Після коронавірусу потрібно міняти підхід до медреформи. Ми тільки зараз побачили, що у нас, окрім медиків, нічого немає, - Зеленський

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Після завершення епідемії коронавірусу необхідно міняти підхід до реформування системи охорони здоров'я, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Зараз багато питань до медреформи. Коронавірус показав, що це за медреформа: лікарні не готові, кількості ліжок для інфекційних хворих недостатньо, заробітна плата дуже низька. Інфраструктури медичної немає", - констатував він в ефірі "Україна24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Всі нам говорили, що в Україні є запас масок, є 3 тис. апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ), є десятки лабораторій. На початку епідемії у нас було п'ять непрацюючих лабораторій, зараз - 35 працюючих. ШВЛ не було навіть 1 тис., були прострочені маски. Коли ми великими літерами на кожному плакаті пишемо - друга черга медреформи, то розуміємо: після коронавірусу необхідно повністю змінити підхід. Ми тільки зараз побачили, що у нас, окрім медиків, нічого немає", - додав президент.

За словами Зеленського, наразі налагоджено постачання засобів індивідуального захисту і запускають у роботу українського виробника ШВЛ.

"Є вантажі із засобами лікування і захисту. Понад 20 літаків ми вже відправили і прийняли. І зараз запускаємо вітчизняного виробника ШВЛ", - сказав він.

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