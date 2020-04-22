Після коронавірусу потрібно міняти підхід до медреформи. Ми тільки зараз побачили, що у нас, окрім медиків, нічого немає, - Зеленський

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Після коронавірусу потрібно міняти підхід до медреформи. Ми тільки зараз побачили, що у нас, окрім медиків, нічого немає, - Зеленський

Після завершення епідемії коронавірусу необхідно міняти підхід до реформування системи охорони здоров'я, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Зараз багато питань до медреформи. Коронавірус показав, що це за медреформа: лікарні не готові, кількості ліжок для інфекційних хворих недостатньо, заробітна плата дуже низька. Інфраструктури медичної немає", - констатував він в ефірі "Україна24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Всі нам говорили, що в Україні є запас масок, є 3 тис. апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ), є десятки лабораторій. На початку епідемії у нас було п'ять непрацюючих лабораторій, зараз - 35 працюючих. ШВЛ не було навіть 1 тис., були прострочені маски. Коли ми великими літерами на кожному плакаті пишемо - друга черга медреформи, то розуміємо: після коронавірусу необхідно повністю змінити підхід. Ми тільки зараз побачили, що у нас, окрім медиків, нічого немає", - додав президент.

За словами Зеленського, наразі налагоджено постачання засобів індивідуального захисту і запускають у роботу українського виробника ШВЛ.

"Є вантажі із засобами лікування і захисту. Понад 20 літаків ми вже відправили і прийняли. І зараз запускаємо вітчизняного виробника ШВЛ", - сказав він.

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Коронавірус і карантин
охорона здоров'я Зеленський карантин медицина медреформа COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+5 Lewis Snark
Странно.
Целый год какие-то странные люди возглавляли Минздрав, а они только сейчас увидели, шо у них есть только врачи.
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22.04.2020 16:33
+4 Евгений 89b7971a
Вот попередники сволочи - не предвидели коронавирус заранее и не запасли тестов. И масок не запасли так, чтобы и Зеленским продать хватило и народу. Запасли только на продать Зеленским.
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22.04.2020 16:23
+3 птах
да ты и медиков потеряешь, осел!
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22.04.2020 16:33
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