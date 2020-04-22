Ми запустили цифрові паспорти українців у додатку "Дія", - Зеленський

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Міністерство цифрової трансформації України відкрило доступ до цифрових аналогів паспортів у додатку "Дія".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив під час онлайн-трансляції президент Володимир Зеленський.

"Ми одні з перших, хто реалізував цифрові паспорти, і точно перші, хто надав їм ті ж права, які є для пластикових і паперових документів", - сказав він.

За словами президента, цифровий паспорт можна буде використовувати у всіх сферах життя українців.

"По завершенню карантину цифровий паспорт стане невід'ємною частиною життя більш ніж для 19,5 млн громадян України, у яких сьогодні є ID-картка або біометричний паспорт громадянина", - підкреслив Зеленський.

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У Мінцифри підкреслили, що за допомогою цифрових паспортів українцям будуть доступні подорожі поїздом і літаком, поштові послуги, банківські операції, підтвердження віку, медичні та готельні послуги, підтвердження особи в правоохоронних органах, користування бібліотеками, послугами зв'язку, отримання держпослуг у центрах їх надання та на порталі "Дія", вхід в адмінбудівлі та отримання грошей при поверненні товару.

Як зазначив віцепрем'єр міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, реалізована в системі "Дія" система безпеки - сучасна і повністю безпечна.

"Наші партнери - компанія EPAM - допомогли нам розробити систему перевірки документів за допомогою QR-коду. І сьогодні це найбезпечніший спосіб перевірки паспорта", - сказав він.

За словами Федорова, кожен українець, який використовує додаток, може впевнитися в дійсності документа іншої людини, що використовує додаток.

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Глава Державної міграційної служби Максим Соколюк під час презентації повідомив, що закордонний паспорт вже оформили майже 16 млн громадян України, id-картку - майже 4 млн. Він також зазначив, що, використовуючи id-картку, вже можна подорожувати в Грузію і Туреччину, на черзі - ще дві країни.

За словами Соколюка, в тестуванні цифрових паспортів брали участь 29,5 тис. українців.

Як повідомлялося, 15 квітня Кабінет міністрів України схвалив постанову про електронні паспорти в додатку "Дія", підтвердивши їхній статус цифрового аналога паперових документів.

3 квітня Мінцифри почало тестувати в мобільному додатку "Дія" ID-картки та біометричні закордонні паспорти.