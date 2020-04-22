Московського чиновника Ошаріна знайшли мертвим в окупованому Криму

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Московського чиновника Ошаріна знайшли мертвим в окупованому Криму

Заступника глави департаменту культури Москви Леоніда Ошаріна, який зник безвісти місяць тому, знайшли мертвим в окупованій Ялті. За попередніми даними, він наклав на себе руки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

"Заступника голови столичного департаменту культури Москви Леоніда Ошаріна виявлено мертвим на території Криму. В даний час з'ясовуються причини його смерті", - цитує агентство слова джерела в правоохоронних органах.

За словами джерела, на тілі чиновника не було слідів насильницької смерті.

Інформацію про виявлення тіла Ошаріна підтвердили в Мосміськдумі.

Про те, що чиновник із Москви пропав у Криму, стало відомо 21 квітня, уточнює російське видання "Медуза". Востаннє Ошаріна бачили в Ялті 30 березня. Пізніше інформацію про його зникнення підтвердила дочка чиновника.

За попередніми даними, Ошарін наклав на себе руки. Його тіло знайшли в орендованій квартирі у центрі Ялти.

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Окуповані території - Крим і Донбас
Крим Москва самогубство смерть Ялта
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Топ коментарі
+9 птах
увидеть Крым - и умереть)))
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22.04.2020 16:28
+6 Підлога Маккартні
Московского чиновника Ошарина нашли мертвым в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6591
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22.04.2020 16:26
+3 Артм Воронцов
не пошла московская культура в Крыму...
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22.04.2020 16:27
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