Московського чиновника Ошаріна знайшли мертвим в окупованому Криму

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.
"Заступника голови столичного департаменту культури Москви Леоніда Ошаріна виявлено мертвим на території Криму. В даний час з'ясовуються причини його смерті", - цитує агентство слова джерела в правоохоронних органах.
За словами джерела, на тілі чиновника не було слідів насильницької смерті.
Інформацію про виявлення тіла Ошаріна підтвердили в Мосміськдумі.
Про те, що чиновник із Москви пропав у Криму, стало відомо 21 квітня, уточнює російське видання "Медуза". Востаннє Ошаріна бачили в Ялті 30 березня. Пізніше інформацію про його зникнення підтвердила дочка чиновника.
За попередніми даними, Ошарін наклав на себе руки. Його тіло знайшли в орендованій квартирі у центрі Ялти.