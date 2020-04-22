Ми побудуємо державну авіакомпанію і зробимо замовлення нашому "Антонову", - Зеленський хоче створити державіаперевізника

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Президент України Володимир Зеленський ініціює створення державної авіакомпанії, флот якої буде сформовано з літаків виробництва державного підприємства "Антонов", сказав він у фільмі "Рік президента Зеленського".

"Антонов" - велике підприємство з великою кількістю робочих місць. Жодного літака не побудовано за останні роки. Я не розумію, чому на внутрішніх рейсах не літають наші літаки. Де наші АН-и (літаки виробництва держконцерну "Антонов". - Ред.)? Ми з ними домовилися, зараз ми розробляємо програму, і ми це зробимо. Ми повинні зробити державну авіакомпанію. Це моя мрія - зробити державну сучасну авіакомпанію на рівні Turkish Airlines або "сінгапурських Авіаліній". Держава готова виділити на це гроші", - сказав Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський зазначив, що таким чином держава не тільки створить національну авіакомпанію, а й забезпечить замовленнями державний авіаконцерн "Антонов", створивши додаткові робочі місця.

"Ми побудуємо і державну авіакомпанію і зробимо замовлення нашому державному "Антонову" і залучимо багато робочих місць", - резюмував Зеленський.

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