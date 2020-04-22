Зустріч у "нормандському форматі" була складною, але на колінах ніхто не стояв, - Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що зустріч лідерів країн "нормандського формату" в грудні 2019 року була складною, але після неї вдалося зберегти діалог, і при цьому не відбулося жодної здачі національних інтересів.

Про це він сказав у фільмі "Рік президента Зеленського", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нормандська зустріч була складною, і всі це розуміють, на найвищому рівні, який тільки може бути. Але ніхто країну ж не здав, нічого такого не підписано. Ніхто на колінах, як говорили ... на колінах я буду стояти - нічого цього не зроблено", - зазначив він.

За його словами, результат переговорів вийшов дуже непоганим.

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"Мені здається, що ми вийшли з дуже, дуже непоганим результатом. Не обірвався цей діалог, тому що після таких зустрічей люди можуть знову заморозити свої відносини на кілька років, і тоді не буде ніякого прогресу", - підкреслив Зеленський.