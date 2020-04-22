Зустріч у "нормандському форматі" була складною, але на колінах ніхто не стояв, - Зеленський

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Зустріч у "нормандському форматі" була складною, але на колінах ніхто не стояв, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що зустріч лідерів країн "нормандського формату" в грудні 2019 року була складною, але після неї вдалося зберегти діалог, і при цьому не відбулося жодної здачі національних інтересів.

Про це він сказав у фільмі "Рік президента Зеленського", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нормандська зустріч була складною, і всі це розуміють, на найвищому рівні, який тільки може бути. Але ніхто країну ж не здав, нічого такого не підписано. Ніхто на колінах, як говорили ... на колінах я буду стояти - нічого цього не зроблено", - зазначив він.

За його словами, результат переговорів вийшов дуже непоганим.

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"Мені здається, що ми вийшли з дуже, дуже непоганим результатом. Не обірвався цей діалог, тому що після таких зустрічей люди можуть знову заморозити свої відносини на кілька років, і тоді не буде ніякого прогресу", - підкреслив Зеленський.

Нормандські переговори
Зеленський нормандська четвірка
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Топ коментарі
+15 Who's Here
Встреча в "нормандском формате" была сложной, но на коленях никто не стоял, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4168
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22.04.2020 16:41
+11 18c49ed2
Не стоял, а вымаливал снисхождение.
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22.04.2020 16:40
+11 volley
Бубочка явно нездоров на всю голову. Облизать хуйлу все причиндалы, согласится на формулу штангенциркуля, всякие согласительные советы с дырой, на отводы односторонние наших войск, на преследования волонтеров и АТОшников- эта падла считает достижением! Трындец полный. Он херой только хуйла, но не для Украины. Врагам страны - тюрьмы!
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22.04.2020 16:43
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